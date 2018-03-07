Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, dövmede kesme işaretinin olmadığı yönünde eleştiriler alan Watson, Twitter’dan, “Sahte tashihçi aranıyor. Kesme işareti üzerine uzmanlık şart” mesajını paylaştı. Dövmede "Time’s Up" yerine "Times Up" yazıyor.





Bu Konu İle İlgili Haberler