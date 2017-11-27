Emma Watson-William Mack Knight aşkı bitti!

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan çiftin, bu yılın başında ilişkilerine son verdiği öğrenildi.

Gazete Habertürk’te yer alan habere göre, 27 yaşındaki aktris, şubatta Vanity Fair Dergisi’ne verdiği röportajda, “Tutarlı olmak adına erkek arkadaşımdan bahsetmem doğru olmaz. O zaman evimin önünde paparazzilerin fotoğrafımı çekmesine itiraz edemem” ifadesini kullanmıştı.

Emma Watson

William Mack Knight