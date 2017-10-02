Emmanuel Eboue AIDS'e yakalandı

Bir dönem Galatasaray forması giyen 34 yaşındaki Emmanuel Eboue, KKTC ekiplerinden Türk Ocağı Limasol'a transfer oldu. Yeni takımı için sağlık kontrolünden geçen Fildişi Sahilli futbolcuda HIV virüsüne rastlandığı belirtildi. Eboue'nin menajeri Tekin Birinci, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Maalesef Eboue'nin sağlık sorunu gerçek ama hemen felaket tellallığı yapılmasın" ifadelerine yer verdi. Oyuncuya İngiltere'de bir takım tetkikler uygulanacağı ve durumunun netlik kazanacağı ifade edildi.

Galatasaray formasıyla 101 maça çıkan Eboue, 5 gol ve 12 asiste imza atmıştı.

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