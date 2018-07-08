17 | 21

"Bunu istemiyordum. Arsenal ve Galatasaray'la kazandığım tüm o başarılardan sonra... Kalbim kan ağlıyor. Bunları hak etmedim. Böyle şeyleri ancak filmlerde görürdüm. Çok zor. Ama başıma geldi. Hiç param yok. Buna inanmazdım. Evlendiğim, çocuk yaptığım kişi yüzünden böyle şeylerin başıma geleceğini düşünemezdim"