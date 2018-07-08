2011-2015 yılları arasında Galatasaray'da top koşturmuş ve taraftarın sevgilisi haline gelen Emmanuel Eboue, gözaltına alındı. Londra Metropolitan Polisi yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcunun, Enfield'daki bir kundaklama olayından ötürü gözaltına alındığını duyurdu.
Emniyet görevlilerinin yaptığı açıklamada "Polis, 30 Haziran Cumartesi günü Enfield'daki özel bir adreste yapılan kundaklama olayından dolayı 35 yaşındaki şüpheliyi gözaltına almıştır" ifadelerini kullandı.
Açıklamada ayrıca "Şahıs adres yakınlarında 7 Temmuz Cumartesi günü şüpheli bir telefon konuşması gerçekleştirmiştir. Şu an Kuzey Londra'daki bir polis merkezidne tutuluyor ve orada kalmaya devam edecek" denildi.
2014-15 sezonunda Galatasaray'da kadro dışı kalan Eboue, sonrasında profesyonel futbol oynamakta zorlanmıştı. İki yıldan uzun süredir profesyonel futboldan uzak kalan Eboue, geçen ay 'Arsenal'in efsaneleri' adındaki özel mücadelede forma giymişti.
Aralık 2017'de zor günler geçirdiğini dile getiren Eboue, "İntiharın eşiğindeyim. Tanrı’nın bana yardım etmesini istiyorum. Ancak o benim aklımdan bu düşünceleri alabilir" diyerek içinde bulunduğu durumu ifade etmişti.
İngiliz basınına yeni açıklamalarda bulunan Eboue, İngiltere'deki maç yayınlarını satın alamadığını dile getirerek, Arsenal - Everton maçını izlemek için Enfield'da bir bara gittiğini aktarmıştı.
"Bara giderken tanınmamak için yüzümü kapattım. Etrafımda hep Arsenal taraftarları vardı. Orada oturanın ben olduğumu anlayamadılar." diyen Eboue, sözlerine şöyle devam etmişti:
"Oturdum, içecek bir şeyler aldım ve maçı seyrettim. Kapşonu kafamdan hiç çıkarmadım, eğer bunu yapsam Arsenalli taraftarlar beni hemen tanırdı."
Futbolculuk hayatını noktalamadığını da sözlerine ekleyen Fildişili futbolcu şunları söyledi: "Biraz sıkılgandım, o güne kadar hiç barda maç izlememiştim. Maçları ya evimde ya da bir arkadaşın evinde izlerdim."
"Eğer futbolu bıraktığımı açıklamış olsam o zaman tamam, taraftarların beni barda görmesi sorun olmazdı. Ancak bazı taraftarlar Eboue'nin hala futbol oynadığını bilirken olmazdı. Beni gördüklerinde şok olabilirlerdi."
Eboue, Londra'daki evinin yakınlarında bir parkta çalışmalarını bireysel sürdürdüğünü aktararak şöyle konuşmuştu:
"İnsanlar toplu taşıma araçlarında beni tanıyabiliyor. Böyle olduğu zaman onlara yalan söylemek zorunda kalıyorum. Sen Eboue'sin dediklerinde 'hayır ben o değilim, karıştırıyorsunuz' diyorum. Biraz utanıyorum, yalan söylemek zorunda kalıyorum."
Eski Galatasaraylı futbolcu, eski arkadaşı Steve Gohouri'nin intiharından etkilendiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yıllar önce Fildişi Sahili Milli Takımı'nda beraber oynadık. Depresyondaydı, hayatına son verdi. Onun hikayesini hatırladıkça, aynısını yapmamam gerektiğine karar verdim. İntihar düşüncesinin aklımdan çıkması için dua ediyorum. Eğer kafaca güçlü değilseniz, para hiçbir şey değildir."
Eşine karşı kaybettiği davada tüm mal varlığına el konulduğu için sıkıntılı günler geçiren eski Galatasaraylı futbolcuya, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve sportif direktör Cenk Ergün de yardım edeceklerini belirtmişti.
FRANSIZ KANALINA EVİNDE RÖPORTAJ VERMİŞTİ
Son dönemde zor günler geçiren Emmanuel Eboue, Fransa'nın Canal Plus kanalına özel bir röportaj vermişti. Eboue'nin açıklamaları şu şekildeydi:
"Bunu istemiyordum. Arsenal ve Galatasaray'la kazandığım tüm o başarılardan sonra... Kalbim kan ağlıyor. Bunları hak etmedim. Böyle şeyleri ancak filmlerde görürdüm. Çok zor. Ama başıma geldi. Hiç param yok. Buna inanmazdım. Evlendiğim, çocuk yaptığım kişi yüzünden böyle şeylerin başıma geleceğini düşünemezdim"
"Paramın bittiğini, eşimden ayrıldıktan sonra, bankaya uğradığımda anladım. Ortak bir hesabımız vardı ve o bütün parayı çekmişti. Ben eşime kaptırdığım paraları geri istemiyorum, bağış gibi sayıyorum. Herkese ölmediğimi göstermek istiyorum."
"Tek isteğim futbola geri dönmek. Hala yeteneğim var. Sahalara geri dönmek için elimden geleni yapıyorum. Bağdat ya da Pakistan fark etmez. Oralara giderim, çünkü oynamayı seviyorum."
"Bavullarımla yaşıyorum çünkü evden atılma olasılığım var Üzerimdeki baskı büyük. Abandone olmuş durumdayım çünkü ben çocuklarıma çok bağlıydım. Onlarla mutluydum, eğlenceliydim. Bugün artık yalnızım."
"Futbol nankör. Futbol artık yetenek değil, para üzerine. Bu bir endüstri haline geldi. Arkadaşlarımı oynarken izliyorum. Onlar için mutlu oluyorum ancak içimden ağlıyorum. Tek başıma... Hiç arkadaşım yok. Oynadığım dönemden de arkadaşım kalmadı."
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