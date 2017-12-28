Kariyerini Yunanistan temsilcilerinden Olympiakos'ta sürdüren eski Fenerbahçeli Emmanuel Emenike, Galatasaray'ın Eboue'ye yardımcı olacağı haberleri üzerine, sarı kırmızılı kulübe instagram hesabından bir açıklamayla teşekkür etti.

Emenike, Eboue'yle ikili mücadele yaptığı bir poziyonda çekilmiş fotoğrafı paylaşarak, altına şu ifadeleri kullandı:

"Bu çalışkan futbolcu arkadaşımızı hatırladığı için Galatasaray'a büyük teşekkürler. Tanrı sizi korusun. Her şeyi kaybettiğini düşünme Eboue. Arkandayız, güçlü ol."

NELER OLMUŞTU?

Verdiği röportajla gündeme oturan Emmanuel Eboue, bütün mal varlığının eşine verildiğini, ailesinin kendisini terk ettiğini, durumunun kötü olduğunu ve intiharın eşiğine geldiğini dile getirmişti. Bu durum sonrasında ise Galatasaray'ın, Fildişili yıldıza altyapıda bir görev vereceği haberleri dolaşmaya başlamıştı.

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