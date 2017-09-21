Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, CNN'den Christiane Amanpour'a bir röportaj verdi. Macron, röportajda evliliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Amanpour'un, "Aslında dünya şu anda sizin evliliğinize takılmış durumda. Bize evliliğinizi anlatın" sorusuna yanıt veren Macron, "Bunun hakkında konuşmak daima zor. Bu mahremiyetin bir parçası. Aşk, benim hayatımın ve dengemin bir parçası. Eğer dengeli ve güçlü bir çift olmazsanız, büyük bir şeyler inşaa edemezsiniz ve doğru davranamazsınız. Eşimle on yıllardır beraberim ve o benim bir parçam." dedi.

Kendisinde 24 yaş büyük eşiyle olan ilişkisine dair konuşan Macron, "Benim kişisel dengem için evde her gün gerçeği söyleyen birinin olması çok önemli. Gerçeğe ulaşmak en önemli mücadelelerden biri. Sizin kim olduğunuzu bilen, temsil ettiğiniz şeyler için değil siz olduğunuz için sizi seven, derin düşünceleri olan birisi. Bu benim için çok önemli." ifadelerini kullandı.