Emmen - Jong Utrecht maçı istatistikleri

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Emmen, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Jong Utrecht takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:45. Maç öncesi Emmen 57 puanla 7. sırada, Jong Utrecht 26 puanla 20. sırada bulunuyor. Emmen, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Jong Utrecht son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 389 kodlu maçı oynayanlar; Emmen galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.00, Jong Utrecht galibiyet oranı 10.00.

Emmen önceki hafta Jong Utrecht mücadelesinde 0-3 yenildi.

Jong Utrecht ise Emmen maçında 0-3 kazandı.

Emmen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Emmen, kendi sahasında 28 gol attı, 24 gol yedi.

Jong Utrecht, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 14 mağlubiyet elde etti. Jong Utrecht, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 42 kez topu kendi kalesinde gördü.