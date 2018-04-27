Emmen - Jong Utrecht maçı istatistikleri

Emmen ve Jong Utrecht, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Hollanda Eerste Divisie maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:45. 57 puanlı Emmen 7. sırada bulunuyor, Jong Utrecht 26 puana sahip ve 20. sırada. Ev sahibi Emmen, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Jong Utrecht son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 389 kodlu maçı oynayanlar; Emmen galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.00, Jong Utrecht galibiyet oranı 10.00.

Emmen önceki hafta Jong Utrecht mücadelesinde 0-3 yenildi.

Jong Utrecht ise Emmen maçında 0-3 kazandı.

Emmen, evinde 6 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 24 gol yedi.

Jong Utrecht, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 14 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jong Utrecht 16 kez gol sevinci yaşadı, 42 kez topu ağlarında gördü.