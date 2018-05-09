Emmen - Nec Nijmegen maçı rakamları

Hollanda Eerste Divisie Play Off 2.Tur heyecanı devam ediyor. Emmen, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Nec Nijmegen takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:30. Emmen, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Nec Nijmegen son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 538 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Emmen kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Nec Nijmegen sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Emmen son hafta oynanan Jong Utrecht maçında 0-0 berabere kaldı.

Nec Nijmegen ise Dordrecht karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.