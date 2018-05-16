Emmen - Sparta Rotterdam maç önü

Hollanda Eerste Divisie Play Off 3.Tur maçında Emmen ile Sparta Rotterdam, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:30. Ev sahibi Emmen, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Sparta Rotterdam, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 500 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Emmen kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sparta Rotterdam sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Emmen son hafta oynanan Fortuna Sittard maçında 1-2 yenildi.

Sparta Rotterdam ise Dordrecht maçında 2-3 yenildi.