Emmy Ödülleri'nde ilk kez bir Türk ödül aldı

Amerikan Televizyon Akademisi tarafından bu yıl 69’uncusu düzenlenen Emmy Ödülleri’nde ‘Yaratıcı Sanatlar Kategorileri’ kazananları içinde ilk kez bir Türk de var.

1997 yılından bu yana Los Angeles’ta yaşayan, çok sayıda belgesel ve belgesel-dizide imzası bulunan Ekin Akalın (43) Emmy’de ödül alarak göğsümüzü kabarttı.

TÜRK YAPIMCILAR SIRAYA GİRDİ

Netflix’te yayınlanan, Ava DuVernay’nin yönetmenliğini üstlendiği belgesel ‘13th’ için yarattığı animasyonlarla ‘Outstanding Motion Design’ kategorisinde Emmy Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Akalın’ın ismini duyan Türk yapımcılar kendisiyle tanışabilmek için sıraya girdi.

KİMSE ÖNEMSEMEDİ

Bırak Emmy almayı, yurtdışında bir filmin bir yerinde adı geçen herkes Türkiye’ye kendini ‘Hollywood starı’ olarak pazarlarken baktım Akalın’ın adı günlerdir konuşulmuyor, bari yazayım da bilinsin dedim.

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