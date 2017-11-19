Emniyet Genel Müdürlüğü'nden darbecilere 34 milyon liralık tazminat davası

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bombalanma sonucu bina ve araçlarında oluşan zararın karşılanması için örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 661 sanık hakkında 34 milyon 559 bin 647 liralık tazminat davası açıldı.

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce görülecek davanın 197 sayfalık dilekçesinde, darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü ile bağlı birimlerin taşınır ve taşınmaz mallarında meydana gelen zararın, cuntacılardan tahsil edilmesi talebinde bulunuldu.

AA'nın haberine göre; Eylemleri nedeniyle davalıların, doğan zarardan müşterek ve müteselsilen sorumlu oldukları vurgulanarak mahkemeden kurumun lehine 34 milyon 559 bin 647 lira maddi tazminata hükmedilmesi istenildi.

Dilekçede, mal varlığı kaçırma ihtimaline karşı ceza davaları beklenmeksizin davalıların taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine tedbir konulması talep edildi.

"HİÇBİR DÖNEMDE OLMADIĞI ŞEKİLDE ZARARA UĞRATILMIŞTIR"

Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki şube binaları, bilgi işlem merkezleri, plaka tanıma sistemleri ve MOBESE'ler ile 186 farklı modeldeki aracın ağır hasar gördüğü belirtilen dilekçede, 55 aracın ise kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

"Teşkilatımız, tarihimizin ve demokrasimizin hiçbir döneminde olmadığı şekilde büyük maddi zarara uğramıştır" ifadesi kullanılan dilekçede, davalıların darbe girişimi sırasında üstelendikleri iddia edilen rollerine ilişkin açıklamalara yer verildi.

Dilekçede, bir numaralı davalı örgüt elebaşı Gülen'in darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ve emrini verdiği ifade edilerek, "Davalı Fetullah Gülen'in, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemleri koordine etmesi, emir ve talimat vermesi, diğer yöneticilerle eylem ve iş birliği içinde bulunması, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında gerçekleştirilecek eylemlerle ilgili darbeyi yönetip organize edenlere, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz vasıtasıyla emirler vermesi nedeniyle sorumlu olduğundan meydana gelen bütün zarar ve ziyandan sorumluluğu bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Davalı 661 kişi, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ile 28. Mekanize Tugayı'ndaki darbe girişimi eylemleri nedeniyle görülen davalarda sanık olarak yer alıyor.

Tazminat davasında adı geçen isimlerden bazıları şöyle:

"Fetullah Gülen, Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Akın Öztürk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Hakan Evrim, Nurettin Oruç, Harun Biniş, Hakan Çiçek, Ahmet Bican Kırker, Ahmet Özçetin, Murat Aygün, Ali Kalyoncu, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Kubilay Selçuk, Muhsin Kutsi Barış, Muzaffer Düzenli, Osman Kardal, Osman Ünlü, Özcan Karacan, Ertuğrul Terzi, Fırat Alakuş, Gökhan Şahin Sönmezateş, İlhan Talu, Orhan Yıkılkan, Ömer Faruk Harmancık, Ramazan Gözel, Semih Terzi (mirasçıları), Sinan Sürer, Hakan Karakuş, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mustafa Azametli, Müslüm Macit, Lale Işık, Ahmet Cebel, Fevzi Kılıç, Emre Ateş, Doğan Öztürk, Erhan Caha, Savaş Kabaklı."