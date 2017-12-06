Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Yüksekova açıklaması!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yüksekova'da zırhlı aracın silahının ateş olması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili, adli soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"08 Ekim 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde zırhlı taktik aracının kulesindeki silahın ateş alması sonucu dört vatandaşımızın hayatını kaybettiği, iki vatandaşımızın ise yaralandığı olayla ilgili olarak bazı basın yayın organlarında bugün yer alan 'aracın silahının üç emniyetinin de açık olduğu, atışa hazır pozisyonda hareket ederek sürekli sivilleri hedef aldığı ve seri şekilde ateş açtığının görüldüğü' iddialarının görüntülerle paylaşıldığı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Terörle mücadele kapsamında kullanılan zırhlı taktik araçlarının devriye görevini ifa ederken olası tehditlere karşı tüm silahlarının kullanıma hazır durumda bulundurulması görev gereğidir. Dolayısıyla bahsi geçen üzücü olayla ilgili özel bir uygulama değil, tüm görevler için geçerli genel bir uygulama söz konusudur.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ, BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bakanlığımız tarafından görevlendirilen müfettişlerce yapılmakta olan idari tahkikat süreci devam etmektedir. Söz konusu olayla ilgili olarak adli soruşturma da ilgili makamlarca sürdürülmektedir.

Devam etmekte olan adli ve idari tahkikat sürecini sekteye uğratmaya ve Teşkilatımızla vatandaşlarımız arasında var olan güven duygusunu zedelemeye yönelik bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Emniyet Genel Müdürlüğü

Yüksekova

içişleri bakanlığı