Bu akşam üstü çıkan kararname ile Sabit Akın Zaimoğlu İstihbarat Daire Başkanlığı'na atanırken, 2016'dan beri bu görevi sürdüren Akın Karatay daha pasif bir görev olan Polis Başmüfettişliği'ne atandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevine ise daha önce İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Erdal Çetinkaya getirildi.

Yurtdışında İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapacak Emniyet Müdürlerinin kararı da onaylandı.

Buna göre, Brüksel Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliği'ne Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Aksoy, New York BM Daimi Temsilciliği İçişleri Müşavirliği İçişleri Müşavirliği'ne Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmufettişi Reha Çakır, Tahran Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliğine Başbakanlık Koruma Daire Başkanı Muhlis Nadir Tekin, Berlin Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliğine Elmadağ Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğretim Görevlisi İbrahim Cihangir atandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER