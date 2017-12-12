Bursa'da Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde MOBESE kameralarının kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Bursa'da kaydedilen görüntüde, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden ve yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilden emniyet kemeri takılı olmadığı için bir kişinin dışarı fırladığı görülüyor.

İHA'nın haberine göre, Ankara yolu üzerinde aşırı hızlı şekilde seyreden bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedince savrulup yol kenarındaki direğe çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yolda spin atan otomobilin sürücüsü emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan fırlayıp aynı yöne seyreden bir başka kamyonetin arka tekerleğinin altında kalıyor.

Yaşamla ölüm arasındaki farkın emniyet kemerinin iki tokası arasındaki fark kadar olduğunu belirten Bursa Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri şehirlerarası ve şehiriçi yolda meydana gelen kazalardaki ölüm ve yaralanma olaylarının, tamamına yakının emniyet kemeri takılı olmadığı için yaşandığını dile getirdi.

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