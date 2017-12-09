Emniyet şeridinden giden çekici sürücüsü ambulansa yol vermedi!

İstanbul TEM Seyrantepe mevkiinde ambulans sürücüsü, emniyet şeridini bir türlü kullanamadı. Nedeni ise bir araç çekicisiydi.

DHA'nın haberine göre, emniyet şeridinde ilerleyen ambulansın önünde geçen çekicinin şoförü yol vermemekte inat etti. Bunun üzerine ambulanstaki görevlinin megafonla 'çekici emniyet şeridinden ayrıl, acil hastamız var' anonslarına aldırış etmeyen çekici şoförü, bir türlü emniyet şeridini boşaltmadı.

Ambulans görevlileri bu anları cep telefonu kameraları ile görüntüledi. Görüntüler 46 saniye sürüyor, ancak ambulans görevlileri, çekicinin yaklaşık 1,5 dakika sonra emniyet şeridini açtığını belirtiyor.