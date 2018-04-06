Türk Polis Teşkilatı, nisan ayının ilk haftasında 173. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 173'üncü yıl dönümü anısına çekilen filmde polislerin 24 saat nasıl görev yaptıkları anlatıldı.

OPERASYONEL BİRİMLERİN ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİNE YER VERİLDİ

Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan polislerin rol aldığı film İstanbul'da havacılık şube müdürlüğüne ait helikopterle başlıyor. Operasyonel birimlerin çatışma görüntüsüne yer verilen filmde, toplum destekli şube polislerinin vatandaşa nasıl dokundukları anlatıldı.

Filmde, kara, hava, deniz şube müdürlüklerinin zorlu eğitim görüntüleri de yer aldı. Anıtkabir ziyaretinin yansıtıldığı tanıtım filminde, toplumsal olaylara müdahale, bomba imhası ve terörle mücadele de anlatıldı.

KIBLE DAĞI CAMİSİ DE YER ALDI

Kısa filmde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde, bin 130 rakımda yer alan, konumu ve manzarasıyla ziyaretçileri hayran bırakan Kıble Dağı Camii de yer aldı.

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