Emniyette 'akbaş' ve 'kangal' dönemi

Asayiş ve toplumsal olaylarda caydırıcı olarak yurt dışından getirilen ancak maliyeti pahalı olan köpekler yerine artık kangal ve akbaş cinsi köpekler kullanılacak. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Köpek Eğitim Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

12 KANGAL, 10 AKBAŞ CİNSİ KÖPEK GETİRİLDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yurt dışından getirilen ve toplumsal olaylarda kullanılan yabancı cins köpeklerin pahalı olması ve milli olmaması nedeniyle "Asayiş Devriye Köpeği Olarak Kangal ve Akbaş Yetiştirme Projesi" başlattı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'ne Sivas ve Bursa'dan 12 kangal, 10 da akbaş cinsi yavru köpek getirildi. Köpekler 6 ay boyunca eğitimden geçirildi.

Bugüne kadar hiç denenmeyen çalışmada köpekler kısa sürede eğitimcilerinin komutlarına cevap vermeye başladı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan köpeklerin eğitiminin devam ettiği merkeze giderek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Mustafa Çalışkan

istanbul emniyet müdürlüğü