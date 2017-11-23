Emniyetten 42 ilde operasyon

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin adli makamlara teslim edilmesi amacıyla 42 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

AA'nın hebrine göre şüphelilerin daha önceden belirlenen adreslerine 434 ekipte görevli bin 142 polisle yapılan baskınlarda 41 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu 209 ikamette yapılan aramalarda, 2 av tüfeği, bir tabanca, 10 senet ve 5 çek ele geçirildi.

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