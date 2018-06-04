Emniyet Genel Müdürlüğü, kumar ve tombala uygulamasına hız kesmeden devam ediyor. Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, yetkili mercilerden alınan izinlerle 81 ilde 2 bin 606 ekip ve 8 bin 74 personelin katılımıyla “Kumar Tombala 2” uygulaması gerçekleştirildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre polis, kapısı açılmayan ve içeride kumar ve tombala oynatılan bir mekâna kapıyı “koçbaşı” ile kırarak girdi. Mekânda çok sayıda kişinin bulunduğu görülürken, kumar ve tombala malzemesi bulundu. Bir başka uygulamada ise operasyon yapılması durumunda acil kaçış için gizli bölme bulundu. Ekipler, girdikleri işyerinde operasyon durumunda içeride bulunanların kaçmasına yarayan gizli geçit tespit etti.

80 KIŞI GÖZALTINA ALINDI

Gece 22.00 ile 02.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, 6 bin 443 umuma açık işyeri, kıraathane, kahvehane, kooperatif ve dernek denetlendi. Şüpheli görülen 80 kişi gözaltına alındı, aranan 159 kişi yakalandı. 1282 kişi hakkında da idari işlem yapılarak, toplam 346 bin 297 TL para cezası uygulandı. Polis ekipleri, 175 umuma açık işyeri, kooperatif ve derneğe idari işlem yaparak, toplam 103 bin 111 TL para cezası kesti. 36 işyeri de kapatıldı. Yurtgenelinde eşzamanlı başlatılan uygulamada, 46 tombala makinesi, 14 sigaramatik, 3 kumar makinesi, 14 bin 62 TL, 4 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 24 dolu fişekle çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi.

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