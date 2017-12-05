Emniyetten AVM'lere yönelik yeni uygulama

AVM'lerde güvenlik önlemlerinin yetersizliğine yönelik şikayetlerin artması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü, yurt genelinde ilk defa yapılan bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce oluşturulan sivil ekipler, AVM'lere giderek güvenlik önlemlerini denetlemeye başladı.
Yeni uygulama, alışveriş merkezlerindeki birçok güvenlik açığını da ortaya çıkardı.
AA'nın haberine göre; özel güvenlik şirketlerince sağlanan hizmetlerin denetlendiği uygulamada, 3 alışveriş merkezinde kapalı otoparka giren araçların bagajlarının kontrol edilmediği belirlendi. Ekipler, 22 AVM'nin mal kabul noktalarında X-ray cihazının olmadığını, 3 alışveriş merkezinin mal kabul bölümünde özel güvenlik görevlisi bulunmadığını, 25 alışveriş merkezinde de dışarıdan gelen mal ve malzemelerin kontrolüne dair kaşe vurulmadığını tespit etti.
Alışveriş merkezlerine silahla girilmesine karşı yapılan denetimlerde de ekipler önemli eksiklikleri ortaya çıkardı. Buna göre, 18 alışveriş merkezine kapı dedektörünün verdiği uyarılara rağmen kontrolsüz girilebildiğini tespit eden ekipler, 5 AVM'de ise kontrolsüz giriş çıkış noktaları bulunduğunu belirledi.
Polis ekipleri, kontrollerin ardından güvenlik önlemlerine gerekli özeni göstermedikleri gerekçesiyle 25 alışveriş merkezine yasal işlem uyguladı, toplam 150 bin lira ceza kesti.
DENETİMLER SÜRECEK
AVM'lere yönelik denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini belirten emniyet yetkilileri, uygulamalar kapsamında oluşturulan sivil ekiplerin, kimliklerini gizleyerek denetimlerini devam ettireceğini, oluşabilecek güvenlik açıklarına gerektiğinde yerinde müdahalede bulunacaklarını kaydetti.
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