Empoli - Novara maçı istatistikleri

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Empoli, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Novara takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. 76 puanlı Empoli 1. sırada bulunuyor, Novara 40 puana sahip ve 18. sırada. Empoli son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Novara son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 278 kodlu maçı oynayanlar; Empoli galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Novara galibiyet oranı 5.50. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Empoli önceki hafta Novara mücadelesinde 3-1 kazandı.

Novara ise Empoli maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 13 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Empoli, 44 gol attı ve 20 gol yedi.

Novara, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Novara, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.