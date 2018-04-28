Empoli - Novara maçı istatistikleri

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Empoli, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Novara takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Empoli 76 puanla 1. sırada, Novara 40 puanla 17. sırada bulunuyor. Ev sahibi Empoli, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Novara son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 278 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Empoli kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.30, Novara sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Empoli son hafta oynanan Novara maçında 3-1 kazandı.

Novara ise Empoli maçında 3-1 yenildi.

Empoli, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 13 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Empoli, kendi sahasında 44 gol attı, 20 gol yedi.

Novara, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Novara, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.