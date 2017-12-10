Şarkıcı ve oyuncu Emrah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rahmetli babası Elyasa Erdoğan'ı andı. İşte Emrah'ın o paylaşımı:

Bundan üç yıl önce Sibel Kirer ile dünya evine giren Emrah’ın bu evlilikten Elyasa adını verdiği bir oğlu oldu. Sosyal medya hesabından oğluyla ilgili paylaşımlar yapmaktan mutluluk duyan ve duygusal satırlara imza atan Emrah’ın bu defaki duygusal paylaşımı babası Elyasa Erdoğan için oldu. İşte Emrah’ın babasının vefatıyla ilgili paylaştığı o satırlar:

“Terzilik yaparak emeğinle göznuru dökerek evine ekmek getirdin, kimseden hiçbirşey istemedin ve beklentin olmadı, helal olsun sana baba. Senin gibi bir babam olduğu için gurur duyuyorum. Senden bana kalan bu duruş ve yaşam biçimi benim en değerli hazinemdir. Ama emin ol oğlun Emrah'da aynı senin karakter yapındaki gibi bu hayatta kendi emeğiyle ve alınteri ile hiç kimseden hiç bir şey istemeden ve beklenti içinde olmadan yoluna devam ediyor. Mekanın cennet olsun benim koca yürekli babam Elyesa Erdoğan…”

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Elyesa Erdoğan