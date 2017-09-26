Bir program için Eskişehir'e gelen besteci, aranjör ve DJ Emrah Karaduman ile arkadaşı Volkan Karaca'ya bıçaklı saldırı düzenlediği iddiası ile yargılanan Enis Duman 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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