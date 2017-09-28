Yazar ve senarist Emrah Serbes Twitter hesabından paylaştığı notla karıştığı ve aynı aileden 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili savcılığa geldiğini ve teslim olacağını açıkladı.

— Emrah Serbes (@EmrahSerbes) September 28, 2017

22 Eylül'de meydana gelen kazada Aydın Otoyolu'nda, başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirmişti. Kazada sürücünün eşi 51 yaşındaki Nilgün Özçelik ise ağır yaralanmıştı.



Serbes'in yaptığı itirafın ardından kazada hayatını kaybedenlerin ailesi teşekkür etti.

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