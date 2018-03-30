Yazar Emrah Serbes'in yaptığı kazada ilk önce "Kazayı ben yaptım" diyerek suçu üstlenen Kenan Doğru, Serbes'le beraber yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa ve Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, talimatla ifade veren Doğru, Serbes'in suçu üstlenmesi için kendisine talepte bulunmadığını öne sürerek, "Yere çöküp kendimi yargıladım. Polisler gelip kazayı kimin yaptığını sorunca kazayı benim yaptığımı, aracı benim kullandığımı söyledim. Ben kendi kendime suçu üstlendim” dedi.

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