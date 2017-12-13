İzmir-Aydın otoyolunda, arkadan otomobillerine çarptığı Ayhan Özçelik, eşi Nilgün Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik'in ölümüne neden olan ve kazadan 6 gün sonra suçunu itiraf ederek, teslim olan 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes hakkında Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonrasında hazırlanan fezleke, İzmir'de iddianameye dönüştürüldü. Serbes, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmaktan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.
DHA'nın haberine göre kaza, geçen 22 Eylül'de saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren baba, anne ve kızları, Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi. Kazanın ardından, otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Behzat Ç., kitaplarının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Serbes, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kenan Doğru ise tahliye edildi.
BİLİKİŞİ 'ALKOLLÜ' DEDİ
Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporunda da Emrah Serbes'in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Raporda Serbes'in alkollü araç kullandığı, aşırı hızlı olduğu için şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği yer aldı. Öte yandan kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı hazırlanan raporla soruşturmaya eklendi.
SAVCILIK FEZLEKESİ İDDİANAMEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Yazar Emrah Serbest'e yönelik Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Savcılık hazırladığı fezlekeyi bir süre önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. İzmir'de savcılığın ikinci kez yaptığı inceleme ve değerlendirme sonrasında, iddianame hazırlanıp, mahkemeye gönderildi. İddianamede, Emrah Serbes için 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmaktan', 22.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Bu arada Emrah Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını iddia eden arkadaşı Kenan Doğru için de suç üstlenmekten 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın hangi mahkemede görüleceğinin daha sonra belli olacağı belirtildi.
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