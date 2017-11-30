Emrah Serbes için fezleke: 22.5 yıl istendi

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobiliyle arkadan çarptığı araçta aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan senarist ve yazar Emrah Serbes hakkında Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezleke İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Fezlekede Serbes'in 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 22.5 yılla kadar hapis cezası istendi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Torbalı'da otomobiliyle arkadan çarptığı araçta aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes hakkında Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. Torbalı Cumhuriyet Savcısı İsa Sezer tarafından hazırlanan fezleke Torbalı'da ağır ceza mahkemesi olmadığı için iddianameye dönüştürülmesi için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcı fezlekesinde Emrah Serbes'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi. Fezlekede ilk aşamada Serbes'in otomobilini kendisinin kullandığını iddia eden Kenan Doğru için de TCK'nın 270. maddesi gereğince yargılanması talep edildi.
Fezlekenin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendikten sonra iddianameye dönüştürülmesi ve dava açılması bekleniyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aynı suçtan iddianame hazırlaması halinde Serbes hakkında 22.5 yıla kadar, Doğru hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istenebileceği belirtildi.
BİR HAFTA SONRA İTİRAF GELMİŞTİ
İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül'de Emrah Serbes'in kullandığı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki otomobile arkadan çarpmış, sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti. Kazadan sonra otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmış, yaklaşık bir hafta sonra Emrah Serbes'in gerçeği itiraf etmesiyle serbest bırakılmıştı. Emrah Serbes de 28 Eylül'de teslim olduğu adliyede tutuklanmıştı.
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