Emrah Serbes'in hava yastığındaki kanı inceleniyor

İzmir-Aydın Otoyolu’nda 22 Eylül günü saat 04.30 sıralarında Ayhan Özçelik (59) ve kızı Zeynep Özçelik’in (16) can verdiği, anne Nilgün Özçelik’in ise ağır yaralandığı kazayı kendisinin yaptığını itiraf eden ve önceki gün teslim olduktan sonra tutuklanan yazar ve senarist Emrah Serbes’in kaza günü alkol ya da başka bir madde kullanıp kullanmadığı araştırılıyor.

Gazete Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre, kaza sonrası alkol muayenesi yapılmayan, kan örneği alınmayan Serbes’in hava yastığındaki kanından, kaza günü alkol ya da başka bir madde kullanıp kullanmadığı araştırılırken, adli tıp uzmanları süre geçtiği için tespitin çok zor olduğunu söyledi.

"ARTIK MÜMKÜN DEĞİL"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Coşkun YORULMAZ: “Kişinin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını kuvvetle muhtemel saptamak mümkün. Hangi maddeden, ne kadar kullandığı belirlenebilir. Ne kadar kullandığını bildiğimizde saatini de belirleyebiliyoruz. Ancak bu testler ilk 24 saatte örnek alıp yapılmalı. 1 hafta sonra yapılan test saatlik tahmin vermez. Yani maddenin etkisinde olup olmadığını saptamak artık mümkün değil. Serbes, bu süreci bilerek beklemesi durumda, delilleri yok etmekten yargılanabilir.”

Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Halis DOKGÖZ: “Eğer otomobilde kan varsa, bu kanın kime ait olduğu saptanabilir. İlk problem, kanın, hava yastığı ya da hangi materyal üzerinde ise bozulmamış olması. Alkolü saptamak çok zor. Çünkü miktar analizi yapmak ya da varlığını, yokluğunu belirlemek, üzerinden çok süre geçtiği için imkânsız. Bunun bilinçli olarak yapılıp yapılmadığını şu an bilemeyiz.”

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