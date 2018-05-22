İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'in yargılandığı davada bilirkişi heyeti, sanığın kullandığı bazı ilaçların sürüş becerisini ve güvenliğini olumsuz etkilediği, bunların alkolle birlikte alınması eğilimi nedeniyle eylemin bilinçli taksir olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde rapor hazırladı.
İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden üç, Erciyes Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisince hazırlanan 47 sayfalık bilirkişi raporunda trafik kazasının meydana gelmesinde etki eden unsurlar ele alındı. Serbes'in alkollü araç kullandığına ilişkin tanık ifadeleri bulunmasına rağmen konunun kesinliğe kavuşmadığının belirtildiği raporda sanığın kullandığı sürüş becerisi ve güvenliğini olumsuz etkileyen ilaçları kullandığının kesin olduğuna dikkat çekildi.
Emrah Serbes'in trafik kazası sırasında sürüş becerileri ve güvenliğini olumsuz etkilediği bilinen Rivotril isimli ilaç etkisi altında olduğu, buna ek olarak aynı özellikleriyle bilinen Diazem'in de etkisinin olabileceği şüphesinin bulunduğu belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi:
"Adli tıp açısından yapılan değerlendirmede sanığın bu ilaçla birlikte alkol kullanma eğiliminde olduğu da tespit edilmiştir. Gerek teorik açıdan gerekse Yargıtay’ın konuya ilişkin kararları çerçevesinde değerlendirildiğinde sürüş yeteneğini olumsuz etkileyen maddeler etkisi altında araç kullanan kişinin fiilinin bilinçli taksir teşkil ettiğine şüphe yoktur. Sanık elbette meydana gelen neticeyi istememiştir ancak neticeyi öngörmüş fakat buna rağmen araç kullanmaya devam etmiştir."
Raporda ayrıca Serbes'in kullandığı aracın saatte 130 kilometrenin çok üzerinde bir hızla diğer araca çarptığı öne sürülerek konunun üniversitelerin otomotiv mühendisliği bölümleri tarafından değerlendirilebileceği de kaydedildi.
22.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül 2017'de Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında, Ayhan Özçelik idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, sürücü Özçelik, 16 yaşındaki kızı Zeynep ve eşi Nilgün Özçelik yaşamını yitirmişti.
Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmıştı.
Emrah Serbes, Torbalı Cumhuriyet Savcılığının Doğru'nun emniyet kemeri izi tespiti için aldığı karar ve güvenlik kamerası görüntülerinin istenmesi üzerine otomobili kendisinin kullandığını itiraf ederek 28 Eylül'de teslim olmuş ve tutuklanmıştı.
Yazar Emrah Serbes hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
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