Emrah Serbes'in suçunu itiraf etmesini sağlamıştı

İzmir-Aydın Otoyolu'nda, 22 Eylül tarihinde, 3 kişinin öldüğü sıradan bir kaza gibi kayıtlara geçen olayın suç üstlenme olabileceğini değerlendiren Savcı İsa Özer, elde edilen delilleri inceleyip soruşturmayı genişletti. Bu girişim sonucu gerçek ortaya çıktı, yazar Emrah Serbes'in suçunu itiraf etmesini sağladı.

DHA'nın haberine göre, tutuklanan ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen yazar Emrah Serbes için Cumhuriyet Savcısı İsa Özer, cezasını tamamladıktan sonra da direksiyon başına geçmemesi için 3 yıl boyunca ehliyetinin geri verilmemesini istedi.

Özel üniversiteler, Savcı Özer'in çözdüğü bu olayı, hukuk okuyan öğrencilerine ders olarak verilmesini istedi.

Torbalı Adliyesi'nde 3 yıldır görev yapan Savcı İsa Özer, terfi ettirilerek Adalet Akademisi Başkanlığı'na koordinatör olarak atandı.

emrah serbes

Cumhuriyet Savcısı