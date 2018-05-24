Emrah Serbes: Kaza anında bir ilacın etkisinde değildim

İzmir'de otomobiliyle çarptığı araçta aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar senarist Emrah Serbes ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın aktardığı bilgilere göre, İzmir 8 . Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Emrah Serbes bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Serbes'in katibin cezaevine müzekkere yazmayı unutması nedeniyle cezaevinden getirilmediği belirtildi.



Emrah Serbes ifadesinde "Çok pişmanım, üzgünüm. Hızım 130 kilometreden fazla değildi. Yağışlı olduğu için hızımı düşürdüm. 130 kilometre otoban için aşırı hız değil. Kesinlikle kaza sırasında bir ilacın etkisinde değildim. Olay günü alkol kullanmadım, alkol kokmuyordum. Bu kaza kesinlikle benim yüzümden oldu. Asli kusurlu olduğumu kabul ediyorum. Cezam neyse çekmeye razıyım" dedi.

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