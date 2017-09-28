Behzat Ç. dizisinin ve sinema filmlerinin senaristi olan Emrah Serbes, resmi Twitter hesabından 22 Eylül'de 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, kazadan sorumlu olduğunu üstlendiğini ve teslim olduğunu açıklayan bir metin yayınladı. Peki Emrah Serbes kimdir?

EMRAH SERBES KİMDİR?

Emrah Serbes, 27 Ocak 1981 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı Bölümü'nden mezun olarak tamamlayan Serbes, bazı gazetelerde ve dergilerde yazarlık ve söyleşiler yaptı. Yazarın ilk öykü kitabı olan "Erken Kaybedenler", 2009'un Haziran ayında satışa sunuldu.

Bir dönem TV'de yayınlanan polisiye dizisi Behzat Ç.'nin bazı bölümlerinde yazarlık yapan Emrah Serbes, aynı zamanda "Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm" adlı sinema filminin de senaristliğini üstlendi.

Adının daha fazla duyulmasına vesile olan Behzat Ç senaristliği, onun farklı çevrelerce tanınmasını sağladı ve popüler bir yazar oldu. Son olarak iletişim yayınlarından Deliduman adlı kitabı yayımlanmıştır.

Bir süre boyunca da OT dergisi için kısa hikayeler yazan Emrah Serbes, günümüzde aylık olarak çıkarılan ve yayımlanan KAFA dergisi için hikayelerini yayımlamaktadır.

— Emrah Serbes (@EmrahSerbes) September 28, 2017

emrah serbes

Emrah Serbes kimdir?