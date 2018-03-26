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CİMRİ DEĞİL TUTUMLU

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, çocukluğundan bu yana şarkıcı ve oyuncu olarak ara vermeden çalışan Emrah, kazancını genellikle emlak yatırımlarına yönlendirdi.