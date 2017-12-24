Emrah'tan milyonluk teklife ret!

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Bir gece için 250 bin Euro (1.128 milyon TL) önerilen Emrah, yılbaşını ailesiyle baş başa kutlamak istediğini dile getirerek, astronomik teklifi kabul etmedi. 2014 yılında Sibel Kirer’le nikah masasına oturan şarkıcının, Elyasa adında bir oğlu, Eleysa isimli de bir kızı bulunuyor.