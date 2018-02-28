Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Emrah vaktinin büyük bir çoğunluğunu sette geçiriyor. Zaman zaman setten yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Emrah'ın son paylaşımı yine çok konuşuldu.



"DERS AL VE YOLUNA DEVAM ET"



Emrah'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Geçmişin keşkeleri… Geleceğin endişeleri ile oyalanma… Ders al ve yoluna devam et…" sözleri şarkıcının oğlu Tayfun'a yaptığı bir gönderme olarak nitelendi. Paylaşımın yoruma kapalı olması ise dikkat çekti.

TAVUK DÖNERCİ OLMUŞTU



Yıllarca babası tarafından reddedilen Tayfun, kendi ayakları üzerinde durmak istediğini söylemişti.

Babası Emrah'a yıllardır kendini bir türlü kabul ettiremeyen Tayfun, manevi abisi olarak gördüğü Nihat Akça ile gıda sektörüne girmişti. Bursa Görükle'de mütevazı bir tavuk döner büfesi açan Tayfun açıklamalar yapmıştı

Yıllardır kendi ayakları üzerinde durma çabası verdiğini belirten Tayfun, 'Çoğu zaman babamla olan ilişkim yanlış anlaşıldı. Ben babamı çok seviyorum. Umarım kendi ayaklarımın üzerinde durabildiğimi görür ve benimle gurur duyar. İnşallah bir gün beni burada ziyarete gelir, ben de ona kendi ellerimle tavuk döner hazırlarım' demişti.