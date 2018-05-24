Emre Akbaba, "Devre arasında gitme durumum vardı, başkan takımda kalmamı istedi, 'Sezon sonu sana kolaylık sağlarız' dedi. Şimdi sezon sonu geldi, bakalım. Her futbolcunun büyük takım hedefi vardır" dedi.
Aytemiz Alanyaspor ile bu sezon ligdeki hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Emre Akbaba, "Hedefimizi gerçekleştirdik. İyi bir sezon geçirdik Alanyaspor'la. Daha iyi hedeflerimiz olabilirdi ama sezon boyuna sıkıntılar yaşadık fakat sonunda mutlu sona ulaştık. Kümede kalmak da bizim için başarı oldu. Benim için de iyi bir sezon geçti diyebiliriz, takımıma iyi katkı sağladığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"BU MAÇLAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLACAK"
Milli takım ile birlikte önlerinde 3 hazırlık maçı olduğunu ifade eden Emre Akbaba, "3 hazırlık maçımız var. Rakiplerimiz Dünya Kupası'na hazırlanan takımlar. O yüzden çok motive olacaklar maçlarda, bizim için de iyi bir sınav olacak. Bizim de yeni, genç oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Alışma süreci geçiriyoruz ve birbirimizi daha fazla tanıma amacıyla bu maçlar çok önemli olacak" dedi.
"DEVRE ARASINDA AYRILMA DURUMUM VARDI FAKAT..."
Kendisi hakkında çıkan transfer söylentilerine değinen Akbaba, devre arasında takımdan ayrılma durumu olduğunu fakat o dönemde bunun gerçekleşmediğini söyleyerek, "Devre arasında takımdan ayrılma durumum vardı, başkanımla oturduk konuştuk bir abi kardeş gibi. Bana takımda kalmam gerektiğini söyledi, kümede kalmamız için oyuncularını tutmaları gerekiyordu. Vagner Love gitmişti, benim de gitmem takıma darbe vuracaktı. Ben de onla anlaştım. Bu sezon elimizden geleni yaparız dedik ki öyle oldu, ligde kaldık. Sezon sonu için de sana kolaylık sağlarım demişti. Şimdi tabii sezon sonu oldu, bakalım. Biz de bekliyoruz. Her futbolcunun büyük takım hedefi vardır, biz de isteriz ama şu anda böyle bir şey yok" açıklamasında bulundu.
"MESUT HOCA, 'KALIRSAN MEMNUN OLURUM' DEDİ"
Emre Akbaba son olarak Mesut Bakkal veya Mircea Lucescu ile geleceğine dair bir görüşme yapıp yapmadığı sorusuna, "Öyle bir konuşma olmadı. Mesut hocayla görüştük, 'Gidersen desteklerim, kalırsan da memnun olurum' dedi bana. Bir tek onunla konuştum o da böyle değerlendirdi" diyerek sözlerini noktaladı.
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