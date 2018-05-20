Cadde'nin haberine göre, Emre Altuğ, Çağla Şıkel’in “Bir kez daha evlenirsem, tekrar Emre’yle dünyaevine girerim” sözleriyle ilgili ise, “Kafamda evlilik yok. Bir çocuğum daha olsun istiyordum ama şimdi düşünmüyorum. İki çocuğum var, onlar bana yetiyor” açıklamasını yaptı.

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