Emre Altuğ'dan Çağla Şıkel'e sürpriz teklif

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EMRE ALTUĞ KISA BİR SÜRE ÖNCE VERDİĞİ RÖPORTAJDA ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ:

* Boşanmaya birlikte karar verdik. Hiç kavga etmedik. Tartışmalarımız elbette oldu. Bir takım şeyler ayrılmaya başladı zamanla... 10 sene az bir zaman değil.