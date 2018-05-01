6 | 17

"OYUNCULUĞA ÜŞENİYORUM"

Dizi ve film projeleri de sorulan Altuğ, “Tiyatro mezunuyum ama oyunculuğa üşeniyorum, çok zaman alıyor. O kadar özgür olamıyorsun” diyerek tekliflere kapıları kapattı.