Cadde’nin haberine göre, mutfak alışverişi yapan Emre Altuğ, çocuklarına oyuncak mağazasından oyuncak almayı ihmal etmedi. Yeni yıl mesajı veren Altuğ, “Herkesin yeni yılda her şey gönlünce olsun, sağlıklı ve huzurlu bir yıl olması dileğiyle” dedi.

Baba-oğul, tarz giyimleriyle de dikkati çekti.

Kuzey Altuğ

emre altuğ