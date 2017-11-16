Emre Aydın'ın dönüşü muhteşem oldu!

'Sen Beni Unutamazsın', 'Son Defa', 'Buralar Yalan' gibi hit çalışmalara imza atan Emre Aydın, üç hafta önce piyasaya çıkan son teklisiyle de sevenlerinden tam puan aldı.



Cadde’nin haberine göre, başarılı yorumunun yanında besteci yönüyle de dikkati çeken Aydın, 'Beni Vurup Yerde Bırakma'nın söz ve müziğine de imza atmıştı. Ekim ayında piyasaya sunulan teklinin düzenlemesini ise Mustafa Ceceli üstlenmişti.

Başarılı müzisyen, bu şarkısının klibinde de yönetmen koltuğuna oturmuştu.