Emre Belözoğlu, bir gün Fenerbahçe'de çalışmak istediğini açıkladı

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"Sistemsizlik de etkili. İki sene önce yürürlükte olan bir kural, sonradan çok keskin bir şekilde değişebiliyor. 6 oyuncu oynarken bir anda 14 oyuncuya yükselmesi gibi. Bunu eleştiri anlamında söylemiyorum ama bu birçok futbolcunun silinip gitmesiyle etkili oldu. Yeni bir kural alınacaksa aktif ya da aktif olmaayn tüm futbol paydaşlarının beraber karar almalı."