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"Biz yemekte bile kendi aramızda şampiyonluk konuşmuyorduk. Ama şimdi hem kendi aramızda konuşuyoruz hem de kamuoyuna dile getirebiliyoruz. Şampiyonluk konusunda geçen seneye göre bir değil iki adim ileride olduğumuzu düşünüyorum.”