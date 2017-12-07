Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu...

Belözoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Biz bu grupta her takımı yenebilecek güçte bir takımız. Bunu da herkese hissettirdik. Futbolda bunlar var. Bireysel olarak tecrübeli bir takım olsak da bu turnuvada ilk kez boy gösteren bir takımız. Gruptan çıkmak isterdik ama olmadı. İnşallah gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederiz. Ligde çok zorlu bir sezon oluyor. Geçen sezon Beşiktaş ile biz kafa kafaya yarışmıştık. Şu an liderliği elimizde bulundursak da puanlar çok yakın. Dört takımın yarışta olduğu ve favorinin belli olmadığı bir sezon olduğunu düşünüyorum.''

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