Medipol Başakşehir'in tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, Başakşehir'in lig maratonundan Fenerbahçe Kongre'sine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde;

"HALİL UMUT MELER BİZİ GALATASARAY KARŞISINDA EZDİRDİ!"

"Halil Umut Meler bizi Galatasaray maçında sahada ezdirdi. Normalde direk bir hakem ismi vermem. Orda bizi biraz ezdirdi. Galatasaray ile beraberdi hakem. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Baskıdan etkilendi. İkinci yarı oyundan kopmuştur. 2. yarıda hiç olmayan bir pozisyonda kart gösterdi. Üzüldük, o maçta sonra. Galatasaray o maçta hak ederek kazandı, bizden sonra Beşiktaş'ı kendi sahasında yendi, hak ettiği bir şampiyonluk kazandı yanlış anlaışlmasın."

"MAÇLARI KAYBETTİĞİMDE AĞLADIĞIM OLUYOR"

"Maçları kaybettiğimizde üzülüyorum, ağladığım durumlar da oluyor. Bu da beni oynmaya teşvik ediyor. Göztepe ya da Akhisar maçına 1 puan önce girseydik. O maçları kazanmış olsaydık, şu an şampiyon takımın oyuncusu olarak karşınızda olabilirdim."

"GELECEKTE DİRK KUYT İLE ÇALIŞMAK İSTERİM"

"Kuyt'ı yanında olmak isterdim, özel sebeplerden dolayı jubilesine gidemedim. Dirk Kuyt ile her yerde çalışmak istersin. Bir gün bir yerde beraber çalışma fırsatımız olursa, isterim."

"JÜBİLELERİ DUYGUSAL BULUYORUM"

"Jubileleri biraz dramatik buluyorum, zaten duygusal biriyim. Her oynadığım takımda oynadığım jubile yapacağım performansa ulaştığıma inanıyorum. Ben ne kadar hak ediyorum bilmiyorum ama bana gelene kadar çok oyuncunun jubileyi hak ettiğini düşünüyorum. Bülent Korkmaz yıllarını verdi. Kulüpleri yöneten insanların bence bunu bir borç olarak görmeleri gerekiyor. Yönetici profilleriyle alakalı bunlar."

"FENERBAHÇE'YE DAHA ŞIK VEDA EDEBİLİRDİM"

"Fenerbahçe seçiminde oy kullanacağım, kongre üyesiyim. Terraneo ile bireysel bir sorunum yoktu. Duyduğum ve bildiğim bazı şeyler vardı. Kulübün bir kararıdır, karara saygı duydum. Daha şık bir şekilde veda edebilirdim, jubile olmasa bile. Benim sayın başkana bir kırgınlığım yok. Sokağa çıktığımda taraftar bana inaılmaz bir teveccüh gösteriyor. Güzel anılarım, hatıralarım var orada. O günkü şartlara göre daha şık söylenilebilirdi."

" AZİZ YILDIRIM BENİ KULÜP TELEFONUNDAN ARAMIŞ, GÖRMEDİM"

"Sayın başkana yine teşekkür ediyorum. Beni kendi telefonundan arasaydı dönerdim ona muhtemelen kulüp telefonundan aradı. Bende o sırada toplantıdaydım. Sonra gördüğümde geç oldu. Bilseydim dönerdim."

"EĞİTİM ALIP FENERBAHÇE'DE ÇALIŞMAK İSTERİM"

"1 sene daha futbol oynayacağım. Başkan Göksel Gümüşdağ'a sormam gerekiyor. Herkesin hedefidir, hayalidir Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte görev almak. O görevlere futbolculuğunuzla bir yere gelemezsiniz. O poziyona eğitimle bir yere gelirsiniz. Önce eğitimimi alıp sonra göreve gelmek isterdim. Önce Göksel Gümüşdağ'a sorardım ama."

"AZİZ BAŞKAN İLE DE, ALİ AĞABEY İLE DE..."

"Fenerbahçe çok büyük bir camia, son bir kaç aydır Aziz başkan ve Ali abinin konuşmaları gündemde. Fenerbahçe benim gönlümdeki takım. Aziz başkan ile güzel zamanlarımız oldu, Ali abi ile çok güzel zamanlarımız oldu Fenerbahçe için hayırlısı olsun."

"FENERBAHÇE'NİN BAŞARISI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPARIM"

"Fenerbahçe'nin başarısı için elimden gelen herşeyi yaparım. Şu an Başakşehir'in futbolcusuyum ama beni sokakta çevirip "Fenerbahçeli Emre" olarak görüyorlar. Ben gelecekte Fenerbahçe'de yer almak isterim."

" ARDA TURAN BİR DEĞERDİR"

"Ülkemizde değerli oyuncu sayısı az o yüzden Arda bir değerdir. Verilen cezayı üzücü buluyorum. İsim vermiyim ama hakemlere karşı olan benzer müdahaleler vardı."

"GÖĞÜSLERİNDEKİ ARMAYI HİSSEDEN MİLLİ FUTBOLCULAR OLMALI"

"Genç ve yeni birjenerasyonumuz var. Beraber olsunlar, alışkınlıkları olsun diye hocamız aynı isimleri alıyor. Milli Takım, göğüsünde armayı taşıyanı hissedem oyuncuya göre performans gösterir. Taraftar da göğüsünde armayı hisseden oyuncuyu izlemeye gider."

"TAKIMLAR OYUNCULARA MİLLİ TAKIMA GİTME DİYOR"

"Oyunculara da da artık takımların milli takımlara gittiğinde "aman sakatlanma" baskısı olduğunu duyuyoruz. Önceden böyle şeyler yoktu, kimse Milli Takım dendiğinde bir şey diyemezdi. İçerde şu an değerli arkadaşlarımız var, onlar o duyguyu onlara yaşatmalılar. Milli takım forması giydiğimde benim taşıdığım en değerli formaydı."

"LUCESCU'YA ZAMAN VERMELİYİZ"

"Hocanın üzüldüğüne şahit oldum. Bizden biri gibi oldu çünkü artık. Oynculara belli sürede herşeyi öğretemezsiniz, ona biraz zaman vermelisiniz."

"HAKEMLERDE ÖNCE YÖNETİCİ VE FUTBOLCULARI İRDELEMELİYİZ"

"Hakemleri konuşmadan önce biraz yöneticileri ve futbolcuları irdelemeliyiz. Cüneyt Hoca, Fırat hoca, Ümit Hoca, hüseyin Göçek, tolga Özkalfa çok sevdiğim insalar. bir şey söylemem doğru olmaz. Hakem mesleği biraz daha futbolun içinden gelen insanlarla olmalı. Çünkü, ben futbolun içinden geldim, ne olduğunu biliyorum der."