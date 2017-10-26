Emre Belözoğlu'ndan Caner Erkin'e...

Tarih, 15 Nisan 2012... Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Final Şampiyonluk Grubu maçından sonra Trabzonsporlu Zokora basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

- “Emre Belözoğlu bana ‘pis zenci’ dedi.”

Aynı günün akşamı... Yayıncı kuruluşa bağlanan Emre Belözoğlu, konuya açıklık getirmeye çalışırken aynen şu ifadeleri kullandı:

- “Zokora’yla maç içerisinde bazı tartışmalar içine girdik. Birbirimize hakaret ettik. Ben de maçın stresi ile böyle aptalca bir şey söylemiş olabilirim. Tam olarak ne söylediğimi bilmiyorum. Eğer ağzımdan böyle bir şey çıktıysa tüm Türk halkından özür diliyorum.”

İki gün sonra... Emre Belözoğlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkedildi.

Çünkü... Tüm bu söyledikleri... İtiraf kabul edildi.

Ardından... Disiplin Kurulu toplandı... Görüntüler izlendi. Emre’nin dudakları okundu!

Niye mi böyle yapıldı? Çünkü... Emre acaba “pis zenci” şeklinde ırkçı bir yaklaşımda mı bulundu, yoksa sadece küfür mü etti, sorularına yanıt bulmak için...

Sonuç! Karar 4’e 3 çıktı... 4 üye “Emre İngilizce küfür etmiş” derken... Diğer 3 üye... “Hayır kardeşim... Ne küfrü... Emre, İngilizce olarak ‘pis zenci’ demiş” şeklinde... Karara şerh koydu.

Nihayetinde... Emre’ye küfürden dolayı 2 maç ceza verildi.

Bu olay... Bir ilk olarak kayıtlara geçti. Ve hatta... Bir son olarak da kayıtlara geçti. Çünkü... O günden sonra... Dudak okuma yöntemiyle kimseye ceza verilmedi.

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Önceki gün... Caner Erkin de... Beşiktaş- Başakşehir maçında ekrana yansıyan görüntüler nedeniyle... Sanal ortam aracılığıyla... Taraftarlardan, hakemlerden ve futbol severlerden... Özür diledi.

Sonra ne oldu? Caner de Disiplin Kurulu’na gönderildi.

Burada parantez açayım. Caner, sadece el-kol hareketinden değil... Yani sadece sportmenliğe aykırı davranıştan değil. Hakaretten dolayı da... Disiplin Kurulu’na gönderildi.

Dikkatinizi çekerim. Raporlarda olmamasına rağmen... Mevcut Hukuk Kurulu daha önce ekrana yansıyan küfür ve hakaretlerden dolayı hiç kimseyi Disiplin Kurulu’na sevketmemiş olmasına rağmen... Bu karar alındı. Yani... Caner’in özrü de... Bir itiraf sayıldı.

Şimdi ne olacak! Acaba... Caner, Futbol Federasyonu’na göndereceği savunmada... Söylediği o çirkin sözleri kabul edecek mi! Belirteyim. Ederse eğer... Yandı. Çünkü... Disiplin talimatı gereği en az 3 maç ceza alacak. Bu ceza 7 maça kadar çıkabilecek.

Yok eğer... “Ne küfrü kardeşim... Özür diledim ama... Ben küfür ya da hakaret etmedim” şeklinde... Bir zikzak yaparsa... Karakolda söyleyip de mahkemede şaşarsa! Ne olacak?

İki şık oluşur... Disiplin Kurulu üyeleri... “Kardeşim geçmişte Emre’ye bu şekilde ceza verilmiş olabilir ama... Bizde dudak okuma yöntemi yok. Biz vermeyiz. Veremeyiz. Zaten Caner’in özrü de, genel bir özür.. Küfür ettiğini belirtmiyor” şeklinde konuya yaklaşarak... Ceza falan vermez.

Ya da... “Ortada itiraf niteliğinde bir özür var. Zaten ekrandan da çok net bir biçimde belli oluyor” diyerek... Cezayı çakar.

Belirteyim. Şu kesin: Caner hakaretten olmasa bile... Sportmenliğe aykırı davranıştan dolayı mutlaka bir ceza alacak.

Artık bu ceza toplamda 4’ü mü bulacak, yoksa 1’de mi kalacak, bugün belli olacak.

Yazıyı şöyle bitirmek istiyorum:

Galiba bizim kaderimiz! Son zamanlarda yetişen yıldız futbolcularımızın tamamına yakını... Ne yazık ki... Şımarık ve saygısız çıktı.

emre belözoğlu

Didier Zokora

caner erkin

Mete Kalkavan

beşiktaş

fenerbahçe