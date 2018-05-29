37 | 47

"Salah'ı çok sevdiğim için ona objektif bakamıyorum. Salah'ı çok seviyorum ve beğeniyorum. Salah'a sanki İslam dünyasını temsil ettiği için de ayrı bir sempatim var. Futbolun içinde bunlar var. Bazen büyük oyunculara karşı bu sertlikler yapılıyor. Ramos da zaten sert bir oyuncu. Bilerek Salah'ı sakatlamak için bu faulü yaptı demek çok hakkaniyetli olmaz. Bence Ramos bile Salah'ın sakatlanarak oyun dışında kalmasını istemezdi. Çok ters düştü, inşallah Dünya Kupası'na yetişir ve Salah'ı orada izleriz, Mısır'ın başarılarına Salah oynadığı için sevinelim."