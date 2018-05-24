Futbolu bırakıp bırakmayacağı merak edilen Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte katıldığı yayında açıklamalarda bulundu.

beIN Sport'a konuşan Emre, ''Bu sene bir karar vereceğim. Hocayla ve başkanla konuşup karar vereceğiz. Daha henüz karar vermedim” açıklamasında bulundu.

Başakşehir'e transfer olduğu döneme değinen tecrübeli futbolcu, ''35 yaşında Fenerbahçe’den ayrıldığımda, gönderildiğimde; gönderildikten 1 gün sonra futbolu bırakma kararı almıştım. Hanımla oturup öyle bir karar aldım. İkinci veya üçüncü gün derken, sabah Alaçatı’da koşarken ‘Ben futbolu bırakamayacağım herhalde’ dedim. O sırada Göksel Başkan (Gümüşdağ) aradı. Abdullah Avcı ile görüşmüşler. Bizde futbol aklı Abdullah Avcı’dır. Beni böyle değerli kılacak bir proje olacağını söylediler. Ben de elimden geleni yapmak için söz verdim'' dedi.

Abdullah Avcı'nın kendisi üstünde büyük emeği olduğunu söyleyen Emre, ''Kulübün değişmesinde ve benim değişmemde çok büyük payı oldu hocanın. Kariyerimin en değerli 3 senesi olarak görebiliyorum. Birazcık daha taraftar baskısı oluşturacak bir ortam olsaydı, performansımızın 8-10 puan üstünde olurduk. Başakşehir diye bir gerçek var artık.'' sözlerini kullandı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ NE DEDİ?



Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu'nun futbola devam etmesini istemediğini açıkladı.

''Emre'nin saha içinde ve dışında görmek istemediğimiz bazı davranışları bizi zaman zaman üzüyor.'' diyen Gümüşdağ, ''Seneye onların olup olmayacağını konuşup, bir karar alacağız. Benim niyetim devam etmemesi, noktalaması yönünde ama kendisi arzu ediyor, hoca da istiyor" dedi. (Goal)